《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月20日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 res $53.34/$53.58 棕榈油 2,437/2,426马币(林吉特) res 2,484/2,514马币(林吉特) 西德克萨斯中质油(W $50.04 res $50.97/$51.18 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,531/$5,494 res $5,629/$5,689 LME期铝 $1,894 res $1,916/$1,926 CBOT大豆 - res $9.54-1/2, $9.59-1/2 sup $9.48, $9.38-1/2, CBOT玉米 $3.63-3/4 sup $3.59-3/4 CBOT小麦 $4.14-1/4 res $4.23-1/2, $4.28-3/4 纽约咖啡 $1.3840 sup $1.4265 纽约可可 $1,805/$1,787 res $1,853/$1,879 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)