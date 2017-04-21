《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡4月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.34/$54.12 sup $52.56/$52.32 棕榈油 2,538马币(林吉特) sup 2,484/2,464马币 西德克萨斯中质油(W $51.91 sup $50.04 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,689/$5,724 sup $5,592/$5,531 LME期铝 $1,931/$1,924 res $1,955/$1,970 CBOT大豆 $9.42/$9.38 res $9.50-1/2, $9.55-3/4 CBOT玉米 $3.56-1/2, $3.52-1/2 res $3.60-1/4 CBOT小麦 $3.99-1/4 res $4.08-1/2, $4.14-1/4 纽约咖啡 $1.3140 res $1.3490/$1.3710 纽约可可 $1,758/$1,729 res $1,805/$1,835 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 张荻)