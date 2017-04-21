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货币新闻 | 2017年 4月 21日 星期五 09:06 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡4月21日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $53.34/$54.12            sup $52.56/$52.32
 棕榈油              2,538马币(林吉特)        sup 2,484/2,464马币
 西德克萨斯中质油(W  $51.91                   sup $50.04
 TI)                                          
 现货金              $1,265                   res $1,296/$1,303
 LME期铜             $5,689/$5,724            sup $5,592/$5,531
 LME期铝             $1,931/$1,924            res $1,955/$1,970
 CBOT大豆            $9.42/$9.38              res $9.50-1/2, $9.55-3/4
 CBOT玉米            $3.56-1/2, $3.52-1/2     res $3.60-1/4
 CBOT小麦            $3.99-1/4                res $4.08-1/2, $4.14-1/4
 纽约咖啡            $1.3140                  res $1.3490/$1.3710
 纽约可可            $1,758/$1,729            res $1,805/$1,835
  
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽  审校 张荻)
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