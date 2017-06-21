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货币新闻 | 2017年 6月 21日 星期三 08:37 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡6月21日 - 
 合约              目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油        $46.20/$46.67             支撑$45.62/45.23/$44.69
 棕榈油            2,441/2,421马币(林吉特)   阻力2,472/2,498马币
 西德克萨斯中质油  $44.10                    支撑$43.16/$42.64
 (WTI)                                       
 现货金            $1,251/$1,257             支撑$1,243/$1,237
 LME期铜           $5,647/$5,603             阻力$5,691/$5,745
 LME期铝           $1,871                    阻力$1,898/$1,908
 CBOT大豆          $9.23-1/2                 阻力$9.32-3/4, $9.35-1/2
 CBOT玉米          $3.66-1/2, $3.63          阻力$3.71-1/4, $3.75-1/4
 CBOT小麦          $4.65-3/4                 阻力$4.76-1/4, $4.83
 纽约咖啡          $1.2530/$1.2650           支撑$1.2340/$1.2150
 纽约可可          $1,865/$1,767             阻力$1,971/$2,097
 (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 龚芳)
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