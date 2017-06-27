《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月27日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $44.54 阻力 $46.42/$47.42 棕榈油 - - 西德克萨斯中质油(WTI $42.64 阻力 $43.54/$44.10 ) 现货金 $1,231 阻力 $1,246/$1,251 LME期铜 $5,746 阻力 $5,833/$5,921 LME期铝 $1,849 阻力 $1,871/$1,885 CBOT大豆 $9.17 支撑 $9.03-3/4, $8.98-1/ 4 CBOT玉米 $3.63, $3.66 支撑 $3.58-3/4, $3.56-1/ -1/2 4 CBOT小麦 $4.55 支撑 $4.48-1/4, $4.43 纽约咖啡 $1.2920 支撑 $1.2255/$1.1890 纽约可可 $1,767 阻力 $1,865/$1,971 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)