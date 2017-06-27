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货币新闻 | 2017年 6月 27日 星期二 09:26 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡6月27日 - 
 合约                  目标位($代表  支撑位/阻力位($代表美元)
                       美元)         
 布兰特原油            $44.54        阻力 $46.42/$47.42
 棕榈油                -             -
 西德克萨斯中质油(WTI  $42.64        阻力 $43.54/$44.10
 )                                   
 现货金                $1,231        阻力 $1,246/$1,251
 LME期铜               $5,746        阻力 $5,833/$5,921
 LME期铝               $1,849        阻力 $1,871/$1,885
 CBOT大豆              $9.17         支撑 $9.03-3/4, $8.98-1/
                                     4
 CBOT玉米              $3.63, $3.66  支撑 $3.58-3/4, $3.56-1/
                       -1/2          4
 CBOT小麦              $4.55         支撑 $4.48-1/4, $4.43
 纽约咖啡              $1.2920       支撑 $1.2255/$1.1890
 纽约可可              $1,767        阻力 $1,865/$1,971
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)
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