FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
分析师对美元后市看法降温 欧元前景向好
路透调查
分析师对美元后市看法降温 欧元前景向好
焦点：欧盟与日本就自贸协定达成政治协议 针对特朗普政策表明立场
深度分析
焦点：欧盟与日本就自贸协定达成政治协议 针对特朗普政策表明立场
乐视网董事长贾跃亭将辞职 称会还清金融机构、供应商等欠款
中国财经
乐视网董事长贾跃亭将辞职 称会还清金融机构、供应商等欠款
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年7月6日 / 凌晨1点14分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡7月6日 - 
 合约                     目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $47.13                   阻力位 $48.59/$49.09
 棕榈油                   2,522/2,503马币          阻力位 2,551/2,569马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $44.69                   阻力位 $46.08/$46.55
 现货金                   $1,231/$1,238            支撑位 $1,217/$1,211
 LME期铜                  $5,818/$5,788            阻力位 $5,860/$5,905
 LME期铝                  $1,918/$1,903            阻力位 $1,933/$1,951
 CBOT大豆                 $10.10-3/4               支撑位 $9.91/$9.78
 CBOT玉米                 $3.94-1/4, $3.90-1/2     阻力位 $4.02, $4.04-1/2
 CBOT小麦                 $5.38, $5.31-1/2         阻力位 $5.54-1/2, $5.64-3/4
 纽约咖啡                 $1.3180/$1.3290          支撑位 $1.2885/$1.2755
 纽约可可                 $1,917/$1,895            阻力位 $1,965/$1,987
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 王颖)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below