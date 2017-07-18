《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月18日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 - 阻力位 $48.84/$49.23 支撑位 $48.20/$47.20 棕榈油 2,521马币(林吉特) 阻力位 2,545/2,560马币 西德克萨斯中质油(WTI) $45.66 阻力位 $46.29/$46.91 现货金 - 阻力位 $1,239/$1,250 支撑位 $1,233/$1,226 LME期铜 $6,049 支撑位 $5,976/$5,932 LME期铝 $1,882 阻力位 $1,917/$1,928 CBOT大豆 $10.21-3/4 支撑位 $10, $9.78 CBOT玉米 $3.99-1/4 支撑位 $3.93-1/4, $3.85-3/4 CBOT小麦 $5.29 支撑位 $5.02-3/4, $4.91-1/2 纽约咖啡 - 阻力位 $1.3555/$1.3785 支撑位 $1.3185/$1.2955 纽约可可 $1,893/$1,869 阻力位 $1,917/$1,947 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有 关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王颖；审校 张若琪)