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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月21日 / 凌晨12点54分 / 1 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月21日 - 
 合约                 目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $50.35                    支撑位 $48.89/$48.23
 棕榈油               2,599/2,623马币(林吉特)   支撑位 2,543马币
 西德克萨斯中质油(WT  $47.68/$48.20             支撑位 $46.66/$46.29
 I)                                             
 现货金               $1,250/$1,261             支撑位 $1,239/$1,230
 LME期铜              $6,013/$6,049             支撑位 $5,932
 LME期铝              --                        阻力位 $1,928/$1,939 
                                                支撑位 $1,903/$1,895
 CBOT大豆             $10.37-1/4, $10.54        支撑位 $10.17
 CBOT玉米             $4.10-3/4                 支撑位 $4.00-1/2, $3.98-1/4
 CBOT小麦             $45.14-3/4, $5.20-3/4     支撑位 $5.04, $4.97-3/4
 纽约咖啡             $1.3785                   支撑位 $1.3370/$1.3185
 纽约可可             $1,985                    支撑位 $1,925/$1,889
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)

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