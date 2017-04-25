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货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 09:03 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

    路透新加坡4月25日 - 
 合约                目标位($代表  支撑位/阻力位($代表美元) 
                     美元)         
 布兰特原油          $52.56        支撑 $51.59/$50.93
 棕榈油              -             阻力 2,542/2,574 马币(林吉特
                                   )
                                   支撑 2,507/2,477 马币
 西德克萨斯中质油(W  $50.04        支撑 $48.88/$48.60
 TI)                               
 现货金              -             支撑 $1,265/$1,248
                                   阻力 $1,282/$1,303
 LME期铜             $5,592        阻力 $5,689/$5,724
 LME期铝             $1,931        阻力 $1,955/$1,970
 CBOT大豆            $9.72         支撑 $9.55, $9.48
 CBOT玉米            $3.56-1/2, $  阻力 $3.60-1/4, $3.65
                     3.52-1/2      
 CBOT小麦            $3.93-1/2     阻力 $4.04, $4.08-1/2
 纽约咖啡            --            阻力 $1.3315/$1.3490
                                   支撑 $1.3140/$1.2920        
                                   
 纽约可可            $1,758        阻力 $1,835/$1,853
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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