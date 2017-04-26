《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月26日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.56 sup $51.59/$50.93 棕榈油 2,507/2,542 马币(林吉特) sup 2,450/2,426 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.59/$50.04 sup $48.88/$48.60 现货金 $1,248/$1,227 res $1,265/1,282 LME期铜 $5,629 res $5,724/$5,749 LME期铝 $1,955/$1,946 res $1,970/$1,979 CBOT大豆 $9.48 res $9.59-1/2, $9.64-1/4 CBOT玉米 $3.68-1/2 sup $3.63-1/2, $3.61-1/4 CBOT小麦 $4.14-1/4, $4.17-3/4 sup $4.06, $4.04 纽约咖啡 $1.3490 sup $1.3140/$1.2920 纽约可可 $1,882/$1,911 sup $1,835/$1,805 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)