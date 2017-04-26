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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 09:36 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月26日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
                                                  (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油             $52.56                    sup $51.59/$50.93
 棕榈油                 2,507/2,542 马币(林吉特)  sup 2,450/2,426 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $49.59/$50.04             sup $48.88/$48.60
 现货金                 $1,248/$1,227             res $1,265/1,282
 LME期铜                $5,629                    res $5,724/$5,749
 LME期铝                $1,955/$1,946             res $1,970/$1,979
 CBOT大豆               $9.48                     res $9.59-1/2, $9.64-1/4
 CBOT玉米               $3.68-1/2                 sup $3.63-1/2, $3.61-1/4
 CBOT小麦               $4.14-1/4, $4.17-3/4      sup $4.06, $4.04
 纽约咖啡               $1.3490                   sup $1.3140/$1.2920
 纽约可可               $1,882/$1,911             sup $1,835/$1,805
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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