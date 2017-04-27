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货币新闻 | 2017年 4月 27日 星期四 08:50 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡4月27日 - 
 合约                 目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
                                             (Res代表阻力位，Sup代表支
                                             撑位)
 布兰特原油           --                     res $52.32/$53.34
                                             sup $51.30/$50.03
 棕榈油               2,542 马币(林吉特)     sup 2,477/2,450 马币
 西德克萨斯中质油(WT  --                     res $50.04/$50.39/$50.97
 I)                                          sup $48.88/$48.60/$48.17
 现货金               $1,248                 res $1,282/$1,303
 LME期铜              $5,779                 sup $5,716/$5,653
 LME期铝              $1,979/$1,994          sup $1,964/$1,955
 CBOT大豆             $9.44                  res $9.60, $9.66-1/4
 CBOT玉米             $3.64-3/4, $3.63-1/4   res $3.67-1/2, $3.69-1/2
 CBOT小麦             $4.21                  res $4.33, $4.43-3/4
 纽约咖啡             $1.2920/$1.2775        res $1.3140/$1.3315
 纽约可可             $1,911                 sup $1,835/$1,805
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 白云)
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