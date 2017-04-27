《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡4月27日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支 撑位) 布兰特原油 -- res $52.32/$53.34 sup $51.30/$50.03 棕榈油 2,542 马币(林吉特) sup 2,477/2,450 马币 西德克萨斯中质油(WT -- res $50.04/$50.39/$50.97 I) sup $48.88/$48.60/$48.17 现货金 $1,248 res $1,282/$1,303 LME期铜 $5,779 sup $5,716/$5,653 LME期铝 $1,979/$1,994 sup $1,964/$1,955 CBOT大豆 $9.44 res $9.60, $9.66-1/4 CBOT玉米 $3.64-3/4, $3.63-1/4 res $3.67-1/2, $3.69-1/2 CBOT小麦 $4.21 res $4.33, $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.2920/$1.2775 res $1.3140/$1.3315 纽约可可 $1,911 sup $1,835/$1,805 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 白云)