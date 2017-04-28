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货币新闻 | 2017年 4月 28日 星期五 09:30 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月28日 - 
 合约                   目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $52.32                   支撑 $51.30/$50.59
 棕榈油                 2,477/2,450马币(林吉特)  阻力 2,542/2,599马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $50.04                   支撑 $48.88/48.17
 现货金                 $1,248                   阻力 $1,282/$1,303
 LME期铜                $5,652                   阻力 $5,724/$5,749
 LME期铝                $1,908                   阻力 $1,941/$1,953
 CBOT大豆               $9.52-1/2, $9.44         阻力 $9.60, $9.66-1/4
 CBOT玉米               $3.64-3/4                阻力 $3.69-1/2, $3.74-1/4
 CBOT小麦               $4.26-1/2                阻力 $4.33, $4.43-3/4
 纽约咖啡               $1.3140                  支撑 $1.2920/$1.2775
 纽约可可               $1,911                   支撑 $1,835/$1,805
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 张若琪)
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