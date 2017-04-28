《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月28日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,542/2,599马币 西德克萨斯中质油(WTI) $50.04 支撑 $48.88/48.17 现货金 $1,248 阻力 $1,282/$1,303 LME期铜 $5,652 阻力 $5,724/$5,749 LME期铝 $1,908 阻力 $1,941/$1,953 CBOT大豆 $9.52-1/2, $9.44 阻力 $9.60, $9.66-1/4 CBOT玉米 $3.64-3/4 阻力 $3.69-1/2, $3.74-1/4 CBOT小麦 $4.26-1/2 阻力 $4.33, $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.3140 支撑 $1.2920/$1.2775 纽约可可 $1,911 支撑 $1,835/$1,805 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 张若琪)