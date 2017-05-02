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货币新闻 | 2017年 5月 2日 星期二 08:53 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 张若琪
    路透新加坡5月2日 - 
 合约                   目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $52.32                    支撑 $51.30/$50.59
 棕榈油                 2,477/2,450马币(林吉特)   阻力 2,507/2,542 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $49.18                    支撑 $48.67/48.20
 现货金                 $1,249/$1,228             阻力 $1,265/$1,282
 LME期铜                $5,867                    阻力 $5,787/$5,750
 LME期铝                $1,931/$1,941             支撑 $1,921/$1,908
 CBOT大豆               $9.74, $9.79-3/4          支撑 $9.67/$9.62
 CBOT玉米               $3.74-1/4, $3.71-1/2      阻力 $3.78-1/2, $3.81
 CBOT小麦               $4.52-1/4, $4.43-3/4      阻力 $4.60-3/4, $4.71-1/2
 纽约咖啡               $1.3285                   阻力 $1.3755/$1.3960
 纽约可可               $1,787/$1,758             阻力 $1,835/$1,853
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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