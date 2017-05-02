《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 张若琪 路透新加坡5月2日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $52.32 支撑 $51.30/$50.59 棕榈油 2,477/2,450马币(林吉特) 阻力 2,507/2,542 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $49.18 支撑 $48.67/48.20 现货金 $1,249/$1,228 阻力 $1,265/$1,282 LME期铜 $5,867 阻力 $5,787/$5,750 LME期铝 $1,931/$1,941 支撑 $1,921/$1,908 CBOT大豆 $9.74, $9.79-3/4 支撑 $9.67/$9.62 CBOT玉米 $3.74-1/4, $3.71-1/2 阻力 $3.78-1/2, $3.81 CBOT小麦 $4.52-1/4, $4.43-3/4 阻力 $4.60-3/4, $4.71-1/2 纽约咖啡 $1.3285 阻力 $1.3755/$1.3960 纽约可可 $1,787/$1,758 阻力 $1,835/$1,853 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)