《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月3日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.53 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 2,599马币(林吉特) 支撑 2,524/2,507马币 西德克萨斯中质油(WTI) $47.47/$46.65 阻力 $48.67/49.65 现货金 $1,249/$1,228 阻力 $1,265/$1,282 LME期铜 $5,758/$5,704 阻力 $5,811/$5,878 LME期铝 $1,921/$1,908 阻力 $1,931/$1,941 CBOT大豆 $9.76-3/4 支撑 $9.63-1/4, $9.61-3/4 CBOT玉米 $3.67-1/2 阻力 $3.74-1/4, $3.76 CBOT小麦 $4.43-3/4 阻力 $4.60-3/4 纽约咖啡 $1.3755/$1.3960 支撑 $1.3545/$1.3285 纽约可可 $1,758 阻力 $1,805/$1,835 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)