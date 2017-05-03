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货币新闻 | 2017年 5月 3日 星期三 09:06 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月3日 - 
 合约                   目标位($代表美元)     支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $50.53                阻力 $51.30/$52.32
 棕榈油                 2,599马币(林吉特)     支撑 2,524/2,507马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $47.47/$46.65         阻力 $48.67/49.65
 现货金                 $1,249/$1,228         阻力 $1,265/$1,282
 LME期铜                $5,758/$5,704         阻力 $5,811/$5,878
 LME期铝                $1,921/$1,908         阻力 $1,931/$1,941
 CBOT大豆               $9.76-3/4             支撑 $9.63-1/4, $9.61-3/4
 CBOT玉米               $3.67-1/2             阻力 $3.74-1/4, $3.76
 CBOT小麦               $4.43-3/4             阻力 $4.60-3/4
 纽约咖啡               $1.3755/$1.3960       支撑 $1.3545/$1.3285
 纽约可可               $1,758                阻力 $1,805/$1,835
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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