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货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 09:31 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
    路透新加坡5月4日 - 
 合约                      目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                $50.03/$49.17            阻力 $51.30/$52.32
 棕榈油                    -                        阻力 2,542/2,599 马币
                                                    支撑 2,507/2,477马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $46.65                   阻力 $48.23/$48.67
 现货金                    $1,228/$1,215            阻力 $1,249/$1,265
 LME期铜                   $5,508/$5,433            阻力 $5,644/$5,709
 LME期铝                   $1,908/$1,900            阻力 $1,931/$1,941
 CBOT大豆                  -                        阻力 $9.76-3/4, $9.94-3/4
                                                    支撑 $9.66, $9.61-3/4
 CBOT玉米                  $3.78-1/2, $3.81         支撑 $3.71-1/2, $3.69-1/2
 CBOT小麦                  $4.60-3/4, $4.71-1/2     支撑 $4.52-1/4, $4.43-3/4
 纽约咖啡                  $1.3960                  支撑 $1.3545/$1.3285
 纽约可可                  $1,758/$1,729            阻力 $1,805/$1,835
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关
本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 白云)
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