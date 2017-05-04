《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡5月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.03/$49.17 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599 马币 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(WTI) $46.65 阻力 $48.23/$48.67 现货金 $1,228/$1,215 阻力 $1,249/$1,265 LME期铜 $5,508/$5,433 阻力 $5,644/$5,709 LME期铝 $1,908/$1,900 阻力 $1,931/$1,941 CBOT大豆 - 阻力 $9.76-3/4, $9.94-3/4 支撑 $9.66, $9.61-3/4 CBOT玉米 $3.78-1/2, $3.81 支撑 $3.71-1/2, $3.69-1/2 CBOT小麦 $4.60-3/4, $4.71-1/2 支撑 $4.52-1/4, $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.3960 支撑 $1.3545/$1.3285 纽约可可 $1,758/$1,729 阻力 $1,805/$1,835 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关 本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 白云)