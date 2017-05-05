《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 张若琪 路透新加坡5月5日 - 合约 目标位($代表 支撑位/阻力位($代表美元) 美元) 布兰特原油 $46.42 阻力 $49.71/$50.99 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599马币(林吉特) 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(W $44.09 阻力 $47.01/$48.35 TI) 现货金 $1,209/$1,188 阻力 $1,240/$1,255 LME期铜 $5,433/$5,352 阻力 $5,563/$5,644 LME期铝 $1,889 阻力 $1,921/$1,931 CBOT大豆 - 阻力 $9.76-3/4, $9.94-3/4 支撑 $9.69-3/4, $9.63-1/4 CBOT玉米 $3.71-1/2 支撑 $3.66, $3.64-3/4 CBOT小麦 $4.33 阻力 $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.3285 阻力 $1.3545/$1.3755 纽约可可 $1,882 支撑 $1,805/$1,758 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)