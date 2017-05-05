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货币新闻 | 2017年 5月 5日 星期五 08:47 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 张若琪
    路透新加坡5月5日 - 
 合约                目标位($代表   支撑位/阻力位($代表美元)
                     美元)          
 布兰特原油          $46.42         阻力 $49.71/$50.99
 棕榈油              -              阻力 2,542/2,599马币(林吉特)
                                    支撑 2,507/2,477马币
 西德克萨斯中质油(W  $44.09         阻力 $47.01/$48.35
 TI)                                
 现货金              $1,209/$1,188  阻力 $1,240/$1,255
 LME期铜             $5,433/$5,352  阻力 $5,563/$5,644
 LME期铝             $1,889         阻力 $1,921/$1,931
 CBOT大豆            -              阻力 $9.76-3/4, $9.94-3/4
                                    支撑 $9.69-3/4, $9.63-1/4
 CBOT玉米            $3.71-1/2      支撑 $3.66, $3.64-3/4
 CBOT小麦            $4.33          阻力 $4.43-3/4
 纽约咖啡            $1.3285        阻力 $1.3545/$1.3755
 纽约可可            $1,882         支撑 $1,805/$1,758
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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