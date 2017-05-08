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货币新闻 | 2017年 5月 8日 星期一 09:06 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡5月8日 - 
 合约                目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油          $50.99/$51.93          支撑 $47.95/$46.42
 棕榈油              2,599 马币(林吉特)     支撑 2,563/2,542马币
 西德克萨斯中质油(W  $48.35                 支撑 $45.93/$45.53
 TI)                                        
 现货金              $1,209                 阻力 $1,241/$1,255
 LME期铜             $5,563/$5,508          阻力 $5,644/$5,709
 LME期铝             $1,889                 阻力 $1908/$1,921
 CBOT大豆            $9.64-1/4, $9.59-3/4   阻力 $9.76-1/4, $9.79-1/2
 CBOT玉米            $3.67-1/2, $3.64-3/4   阻力 $3.71-1/2, $3.74-1/4
 CBOT小麦            $4.33                  阻力 $4.43-3/4
 纽约咖啡            $1.3755/$1.3960        支撑 $1.3285/$1.3125
 纽约可可            $1,835                 阻力 $1,882/$1,911
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
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