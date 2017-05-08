《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡5月8日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.99/$51.93 支撑 $47.95/$46.42 棕榈油 2,599 马币(林吉特) 支撑 2,563/2,542马币 西德克萨斯中质油(W $48.35 支撑 $45.93/$45.53 TI) 现货金 $1,209 阻力 $1,241/$1,255 LME期铜 $5,563/$5,508 阻力 $5,644/$5,709 LME期铝 $1,889 阻力 $1908/$1,921 CBOT大豆 $9.64-1/4, $9.59-3/4 阻力 $9.76-1/4, $9.79-1/2 CBOT玉米 $3.67-1/2, $3.64-3/4 阻力 $3.71-1/2, $3.74-1/4 CBOT小麦 $4.33 阻力 $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.3755/$1.3960 支撑 $1.3285/$1.3125 纽约可可 $1,835 阻力 $1,882/$1,911 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)