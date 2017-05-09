《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月9日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 -- 支撑 $47.95/$46.42 阻力 $49.94/$50.99 棕榈油 2,562 马币(林吉特) 阻力 2,629/2,674马币 西德克萨斯中质油(W -- 阻力 $47.01/$48.35 TI) 支撑 $45.73/$44.09 现货金 $1,209 阻力 $1,237/$1,255 LME期铜 $5,433/$5,352 阻力 $5,563/$5,644 LME期铝 $1,869 阻力 $1,889/$1,900 CBOT大豆 $9.59-3/4 阻力 $9.68, $9.71-3/4 CBOT玉米 $3.63-1/4 阻力 $3.67-1/2, $3.69-1/2 CBOT小麦 $4.26-1/2 阻力 $4.36, $4.43-3/4 纽约咖啡 $1.3755/$1.3960 支撑 $1.3545/$1.3285 纽约可可 $2,023 阻力 $1,921/$1,858 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽 审校 白云)