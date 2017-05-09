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货币新闻 | 2017年 5月 9日 星期二 08:47 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月9日 - 
 合约                目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油          --                     支撑 $47.95/$46.42 
                                            阻力 $49.94/$50.99
 棕榈油              2,562 马币(林吉特)     阻力 2,629/2,674马币
 西德克萨斯中质油(W  --                     阻力 $47.01/$48.35
 TI)                                        支撑 $45.73/$44.09
 现货金              $1,209                 阻力 $1,237/$1,255
 LME期铜             $5,433/$5,352          阻力 $5,563/$5,644
 LME期铝             $1,869                 阻力 $1,889/$1,900
 CBOT大豆            $9.59-3/4              阻力 $9.68, $9.71-3/4
 CBOT玉米            $3.63-1/4              阻力 $3.67-1/2, $3.69-1/2
 CBOT小麦            $4.26-1/2              阻力 $4.36, $4.43-3/4
 纽约咖啡            $1.3755/$1.3960        支撑 $1.3545/$1.3285
 纽约可可            $2,023                 阻力 $1,921/$1,858
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽  审校 白云)
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