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货币新闻 | 2017年 5月 11日 星期四 09:12 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡5月11日 - 
 合约                目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油          $50.99/$51.93          支撑 $49.94/$49.64
 棕榈油              2,674 马币(林吉特)     支持 2,621/2,593马币
 西德克萨斯中质油(W  $48.35/$49.50          支撑 $47.01/$46.76
 TI)                                        
 现货金              $1,209                 阻力 $1,229
 LME期铜             $5,433                 阻力 $5,563/$5,644
 LME期铝             $1,856                 阻力 $1,876/$1,889
 CBOT大豆            $9.76-1/4              支持 $9.68, $9.64-1/4
 CBOT玉米            $3.76-1/4              支持 $3.71-3/4, $3.69-1/4
 CBOT小麦            $4.43-3/4              支持 $4.26-1/2
 纽约咖啡            $1.3755/$1.3960        支撑 $1.3545/$1.3285
 纽约可可            $2,023                 支持 $1,921/$1,858
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王琛；审校 张荻)
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