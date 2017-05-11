《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡5月11日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.99/$51.93 支撑 $49.94/$49.64 棕榈油 2,674 马币(林吉特) 支持 2,621/2,593马币 西德克萨斯中质油(W $48.35/$49.50 支撑 $47.01/$46.76 TI) 现货金 $1,209 阻力 $1,229 LME期铜 $5,433 阻力 $5,563/$5,644 LME期铝 $1,856 阻力 $1,876/$1,889 CBOT大豆 $9.76-1/4 支持 $9.68, $9.64-1/4 CBOT玉米 $3.76-1/4 支持 $3.71-3/4, $3.69-1/4 CBOT小麦 $4.43-3/4 支持 $4.26-1/2 纽约咖啡 $1.3755/$1.3960 支撑 $1.3545/$1.3285 纽约可可 $2,023 支持 $1,921/$1,858 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王琛；审校 张荻)