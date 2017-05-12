《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月12日 - 合约 目标位($代表美 支撑位/阻力位($代表美元) 元) 布兰特原油 $51.93 支撑位 $49.94/$49.64 棕榈油 2,727马币 支撑位 2,621 ringgit 西德克萨斯中质油( - 阻力位 $48.35/$48.75 WTI) 支撑位 $47.01/$45.53 现货金 $1,209 阻力位 $1,229/$1,233 LME期铜 $5,433 阻力位 $5,563/$5,644 LME期铝 $1,851 阻力位 $1,879/$1,892 CBOT大豆 $9.59-3/4 阻力位 $9.68, $9.71-3/4 CBOT玉米 $3.67-1/2, $3.6 阻力位 $3.71-3/4 6-1/4 CBOT小麦 $4.43-3/4 支撑位 $4.33, $4.26-1/2 纽约咖啡 $1.3285/$1.3125 阻力位 $1.3545/$1.3755 纽约可可 - 阻力位 $1,972/$2,023 支撑位 $1,921/$1,858 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业 或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 白云)