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货币新闻 | 2017年 5月 12日 星期五 09:11 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月12日 - 
 合约               目标位($代表美   支撑位/阻力位($代表美元) 
                    元)              
 布兰特原油         $51.93           支撑位 $49.94/$49.64
 棕榈油             2,727马币        支撑位 2,621 ringgit
 西德克萨斯中质油(  -                阻力位 $48.35/$48.75
 WTI)                                支撑位 $47.01/$45.53
 现货金             $1,209           阻力位 $1,229/$1,233
 LME期铜            $5,433           阻力位 $5,563/$5,644
 LME期铝            $1,851           阻力位 $1,879/$1,892
 CBOT大豆           $9.59-3/4        阻力位 $9.68, $9.71-3/4
 CBOT玉米           $3.67-1/2, $3.6  阻力位 $3.71-3/4
                    6-1/4            
 CBOT小麦           $4.43-3/4        支撑位 $4.33, $4.26-1/2
 纽约咖啡           $1.3285/$1.3125  阻力位 $1.3545/$1.3755
 纽约可可           -                阻力位 $1,972/$2,023
                                     支撑位 $1,921/$1,858
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业
或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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