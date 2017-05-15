《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月15日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $49.94 阻力位 $50.99/$51.93 棕榈油 2,621马币(林吉特) 阻力位 2,674马币 西德克萨斯中质油(WT $47.01/$45.53 阻力位 $48.35/$48.75 I) 现货金 $1,214 阻力位 $1,229/$1,237 LME期铜 $5,472 阻力位 $5,593/$5,646 LME期铝 $1,864 阻力位 $1,892/$1,897 CBOT大豆 $9.68 支撑位 $9.59-3/4, $9.57 CBOT玉米 -- 阻力位 $3.71-3/4, $3.74 支撑位 $3.69-1/4, $3.67-1/ 2 CBOT小麦 $4.26-1/2, $4.21 阻力位 $4.33, $4.37-3/4 纽约咖啡 $1.3285 阻力位 $1.3545/$1.3755 纽约可可 $1,972/$1,921 阻力位 $2,023/$2,086 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其 他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)