版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 08:55 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观
点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月15日 - 
 合约                 目标位($代表美元)   支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油           $49.94              阻力位 $50.99/$51.93
 棕榈油               2,621马币(林吉特)   阻力位 2,674马币
 西德克萨斯中质油(WT  $47.01/$45.53       阻力位 $48.35/$48.75
 I)                                       
 现货金               $1,214              阻力位 $1,229/$1,237
 LME期铜              $5,472              阻力位 $5,593/$5,646
 LME期铝              $1,864              阻力位 $1,892/$1,897
 CBOT大豆             $9.68               支撑位 $9.59-3/4, $9.57
 CBOT玉米             --                  阻力位 $3.71-3/4, $3.74
                                          支撑位 $3.69-1/4, $3.67-1/
                                          2
 CBOT小麦             $4.26-1/2, $4.21    阻力位 $4.33, $4.37-3/4
 纽约咖啡             $1.3285             阻力位 $1.3545/$1.3755
 纽约可可             $1,972/$1,921       阻力位 $2,023/$2,086
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其
他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽  审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐