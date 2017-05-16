《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月16日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.80 支撑 $50.99/$49.41 棕榈油 2,727/2,737马币(林吉特 支撑 2,653/2,621马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.98 支撑 $48.35/$47.01 I) 现货金 $1,226/$1,220 阻力 $1,237/$1,245 LME期铜 $5,539 阻力 $5,646/$5,713 LME期铝 $1,891 阻力 $1,908/$1,922 CBOT大豆 $9.6 阻力 $9.70-3/4, $9.75 CBOT玉米 $3.65-1/4, $3.63-1/4 阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2 CBOT小麦 $4.16 阻力 $4.25/$4.33-1/2 纽约咖啡 $1.3125/$1.2565 阻力 $1.3545/$1.3755 纽约可可 $$2,086/$2,129 支撑 $2,023/$1,972 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 李婷仪)