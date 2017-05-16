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货币新闻 | 2017年 5月 16日 星期二 09:21 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月16日 - 
 合约                 目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油           $53.80                  支撑 $50.99/$49.41
 棕榈油               2,727/2,737马币(林吉特  支撑 2,653/2,621马币
                      )                       
 西德克萨斯中质油(WT  $50.98                  支撑 $48.35/$47.01
 I)                                           
 现货金               $1,226/$1,220           阻力 $1,237/$1,245
 LME期铜              $5,539                  阻力 $5,646/$5,713
 LME期铝              $1,891                  阻力 $1,908/$1,922
 CBOT大豆             $9.6                    阻力 $9.70-3/4, $9.75
 CBOT玉米             $3.65-1/4, $3.63-1/4    阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2
 CBOT小麦             $4.16                   阻力 $4.25/$4.33-1/2
 纽约咖啡             $1.3125/$1.2565         阻力 $1.3545/$1.3755
 纽约可可             $$2,086/$2,129          支撑 $2,023/$1,972
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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