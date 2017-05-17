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货币新闻 | 2017年 5月 17日 星期三 08:47 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡5月17日 - 
 合约                 目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油           $50.34/$49.64           阻力 $51.76/$52.63
 棕榈油               -                       阻力 2,614/2,660马币
                                              支撑 2,578/2,541马币
 西德克萨斯中质油(WT  $47.41                  阻力 $48.27/$48.80
 I)                                           
 现货金               $1,225                  支撑 $1,239/$1,233
 LME期铜              -                       阻力 $5,644/$5,710
                                              支撑 $5,563/$5,508
 LME期铝              $1,910                  阻力 $1,930/$1,950
 CBOT大豆             $9.79-1/2, $9.83-3/4    支撑 $9.71-3/4, $9.68
 CBOT玉米             -                       阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2
                                              支撑 $3.65-1/4, $3.63-1/4
 CBOT小麦             $4.26-1/4, $4.29-3/4    支撑 $4.20-1/4, $4.16
 纽约咖啡             $1.2865                 阻力 $1.3285/$1.3545
 纽约可可             $2,086/$2,129           支撑 $1,972/$1,921
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 王兴亚)
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