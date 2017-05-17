《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡5月17日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.34/$49.64 阻力 $51.76/$52.63 棕榈油 - 阻力 2,614/2,660马币 支撑 2,578/2,541马币 西德克萨斯中质油(WT $47.41 阻力 $48.27/$48.80 I) 现货金 $1,225 支撑 $1,239/$1,233 LME期铜 - 阻力 $5,644/$5,710 支撑 $5,563/$5,508 LME期铝 $1,910 阻力 $1,930/$1,950 CBOT大豆 $9.79-1/2, $9.83-3/4 支撑 $9.71-3/4, $9.68 CBOT玉米 - 阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2 支撑 $3.65-1/4, $3.63-1/4 CBOT小麦 $4.26-1/4, $4.29-3/4 支撑 $4.20-1/4, $4.16 纽约咖啡 $1.2865 阻力 $1.3285/$1.3545 纽约可可 $2,086/$2,129 支撑 $1,972/$1,921 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 王兴亚)