《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月18日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.80 支撑 $51.76/$51.22 棕榈油 2,660/2,691马币(林吉特 支撑 2,614/2,578马币 ) 西德克萨斯中质油(WTI) $50.85 支撑 $48.80/$48.15 现货金 $1,265/$1,272 支撑 $1,255/$1,245 LME期铜 - 阻力 $5,644/$5,710 支撑 $5,563/$5,508/$5,433 LME期铝 $1,947 支撑 $1,918/$1,905 CBOT大豆 $9.57-3/4 阻力 $9.74, $9.79-3/4 CBOT玉米 $3.67, $3.65-1/4 阻力 $3.70-1/2, $3.71-3/4 CBOT小麦 $4.23 阻力 $4.29-3/4, $4.36 纽约咖啡 $1.3665/$1.4160 支撑 $1.3250/$1.2865 纽约可可 $2,086/$2,129 支撑 $2,023/$1,972 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽 审校 张若琪)