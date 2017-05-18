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货币新闻 | 2017年 5月 18日 星期四 08:46 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月18日 - 
 合约                   目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $53.80                  支撑 $51.76/$51.22
 棕榈油                 2,660/2,691马币(林吉特  支撑 2,614/2,578马币
                        )                       
 西德克萨斯中质油(WTI)  $50.85                  支撑 $48.80/$48.15
 现货金                 $1,265/$1,272           支撑 $1,255/$1,245
 LME期铜                -                       阻力 $5,644/$5,710
                                                支撑 $5,563/$5,508/$5,433
 LME期铝                $1,947                  支撑 $1,918/$1,905
 CBOT大豆               $9.57-3/4               阻力 $9.74, $9.79-3/4
 CBOT玉米               $3.67, $3.65-1/4        阻力 $3.70-1/2, $3.71-3/4
 CBOT小麦               $4.23                   阻力 $4.29-3/4, $4.36
 纽约咖啡               $1.3665/$1.4160         支撑 $1.3250/$1.2865
 纽约可可               $2,086/$2,129           支撑 $2,023/$1,972
 (完)
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 李爽  审校 张若琪)
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