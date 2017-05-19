《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.80 支撑 $52.21/$51.76 棕榈油 2,660/2,691马币(林吉特) 支撑 2,614/2,578马币 西德克萨斯中质油 $50.85 支撑 $49.06/$48.69/$48.08 (WTI) 现货金 $1,255/$1,265 支撑 $1,245/$1,238 LME期铜 - 阻力 $5,644/$5,710 支撑 $5,563/$5,508/$5,433 LME期铝 - 阻力 $1,931/$1,947 支撑 $1,918/$1,905 CBOT大豆 $9.41, $9.37-3/4 阻力 $9.47-3/4, $9.52 CBOT玉米 - 阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2 支撑 $3.65-1/4, $3.63-1/4 CBOT小麦 $4.29-3/4, $4.36 支撑 $4.23, $4.20-1/4 纽约咖啡 $1.2680 阻力 $1.3095/$1.3355 纽约可可 - 阻力 $2,086/$2,129 支撑 $2,023 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)