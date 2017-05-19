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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 09:05 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月19日 - 
 合约              目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油        $53.80                    支撑 $52.21/$51.76
 棕榈油            2,660/2,691马币(林吉特)   支撑 2,614/2,578马币
 西德克萨斯中质油  $50.85                    支撑 $49.06/$48.69/$48.08
 (WTI)                                       
 现货金            $1,255/$1,265             支撑 $1,245/$1,238
 LME期铜           -                         阻力 $5,644/$5,710
                                             支撑 $5,563/$5,508/$5,433    
 LME期铝           -                         阻力 $1,931/$1,947
                                             支撑 $1,918/$1,905
 CBOT大豆          $9.41, $9.37-3/4          阻力 $9.47-3/4, $9.52
 CBOT玉米          -                         阻力 $3.68-1/2, $3.70-1/2
                                             支撑 $3.65-1/4, $3.63-1/4    
 CBOT小麦          $4.29-3/4, $4.36          支撑 $4.23, $4.20-1/4
 纽约咖啡          $1.2680                   阻力 $1.3095/$1.3355
 纽约可可          -                         阻力 $2,086/$2,129
                                             支撑 $2,023
 (完)
        
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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