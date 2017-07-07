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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月7日 / 凌晨12点39分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡7月7日 - 
 合约                     目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油               $47.13                   阻力位 $47.78/$48.59/$49.09
 棕榈油                   2,522/2,503马币          阻力位 2,569/2,581马币
 西德克萨斯中质油(WTI)    $44.40                   阻力位 $45.85/$46.53
 现货金                   $1,231/$1,238            支撑位 $1,217/$1,211
 LME期铜                  $5,818/$5,788            阻力位 $5,860/$5,905
 LME期铝                  $1,951/$1,964            支撑位 $1,933/$1,918
 CBOT大豆                 $9.78                    阻力位 $10.00, $10.21-3/4
 CBOT玉米                 $3.94-1/4                阻力位 $4.04-1/2, $4.07
 CBOT小麦                 $5.21-1/2                阻力位 $5.38, $5.48
 纽约咖啡                 -                        阻力位 $1.3015, $1.3180
                                                   支撑位 $1.2755, $1.2590
 纽约可可                 -                        阻力位 $1,939/$1,980
                                                   支撑位 $1,888/$1,857
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 龚芳)

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