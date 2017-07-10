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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月10日 / 凌晨12点52分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

2 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月10日 - 
 合约                      目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                -                        阻力位 $47.13/$47.78
                                                    支撑位 $46.47/$45.66
 棕榈油                    2,534马币                阻力位 2,569/2,581马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     -                        阻力位 $44.66/$45.31
                                                    支撑位 $44.06/$43.29
 现货金                    $1,204                   阻力位 $1,217/$1,225
 LME期铜                   $5,788/$5,743            阻力位 $5,860/$5,905
 LME期铝                   $1,918/$1,903            阻力位 $1,933/$1,951
 CBOT大豆                  $10.49, $10.67-1/2       支撑位 $10.21-3/4
 CBOT玉米                  $4.12-1/2, $4.17-1/2     支撑位 $4.05
 CBOT小麦                  $5.68-1/4                支撑位 $5.29
 纽约咖啡                  $1.3180                  支撑位 $1.2755, $1.2590
 纽约可可                  $1,939                   支撑位 $1,857/$1,830
 
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有
关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)

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