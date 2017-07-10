《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月10日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 - 阻力位 $47.13/$47.78 支撑位 $46.47/$45.66 棕榈油 2,534马币 阻力位 2,569/2,581马币 西德克萨斯中质油(WTI) - 阻力位 $44.66/$45.31 支撑位 $44.06/$43.29 现货金 $1,204 阻力位 $1,217/$1,225 LME期铜 $5,788/$5,743 阻力位 $5,860/$5,905 LME期铝 $1,918/$1,903 阻力位 $1,933/$1,951 CBOT大豆 $10.49, $10.67-1/2 支撑位 $10.21-3/4 CBOT玉米 $4.12-1/2, $4.17-1/2 支撑位 $4.05 CBOT小麦 $5.68-1/4 支撑位 $5.29 纽约咖啡 $1.3180 支撑位 $1.2755, $1.2590 纽约可可 $1,939 支撑位 $1,857/$1,830 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有 关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 龚芳)