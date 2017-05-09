《技术解析》布兰特原油上攻49.94美元阻力未果后，释出多空纷杂讯号

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透5月9日 - 布兰特原油期货 上攻每桶49.94美元阻力未果 后，释出多空不一的讯号。 图表tmsnrt.rs/2qRai7D 上述阻力为2016年8月2日低点41.51美元至1月3日高位58.37美元升势 的费波纳奇50%回档位，阻挡油价升向下道阻力50.99美元；后者为2016年 1月20日低位27.10美元升至58.37美元的较长期升势的费波纳奇23.6%回档 位。 即使油价自4月12日高位56.65美元下跌的势头出现逆转，由5月5日阴 阳烛线图(K线图)中的槌形型态及5月8日的阳烛得到确认，但当前这波反 弹走势会如何发展尚不十分明朗。 油价倘若升破49.94美元，将为油价迅速攀抵51.93美元提供线索。若 自当前水准进行修正，可能在47.95美元止步。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) ( 完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)