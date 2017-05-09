《技术解析》布兰特原油上攻49.94美元阻力未果后，释出多空纷杂讯号

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透5月9日 - 布兰特原油期货 上攻每桶49.94美元阻力未果 后，释出多空不一的讯号。 图表tmsnrt.rs/2qRai7D 上述阻力为2016年8月2日低点41.51美元至1月3日高位58.37美元升势 的费波纳奇50%回档位，阻挡油价升向下道阻力50.99美元；后者为2016年 1月20日低位27.10美元升至58.37美元的较长期升势的费波纳奇23.6%回档 位。 即使油价自4月12日高位56.65美元下跌的势头出现逆转，由5月5日阴 阳烛线图(K线图)中的槌形型态及5月8日的阳烛得到确认，但当前这波反 弹走势会如何发展尚不十分明朗。 油价倘若升破49.94美元，将为油价迅速攀抵51.93美元提供线索。若 自当前水准进行修正，可能在47.95美元止步。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) ( 完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)