《技术解析》布兰特原油价格可能上涨，上看52.67美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月21日 - 根据波浪形态和费波纳奇预测分析，布兰特原 油有望突破每桶51.97美元的阻力位，并进一步涨向每桶52.67美 元的下一阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2n24uaD

这些阻力位分别是下跌C浪的114.6%和100%费波纳奇预测水平，C浪是 始于1月3日高点58.37美元的三浪周期的第三浪。

油价正处于一个始于3月14日低点50.25美元的三浪周期的小型C浪上 。该浪至少将冲到52.67美元。

支撑位在51.54美元，若跌破该水平，则可能挫至50.84美元。(完)