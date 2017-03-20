《技术解析》布兰特原油可能下探50.84美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月20日 - 布兰特原油已失守位于51.54美元的支撑位，可能会下跌至每桶50.84美元。
该道支撑是由下行C浪的费波纳奇123.6%预测水平所构成，也就是由1月3日高点58.37展开的假设性三浪周期的第三浪。下一个支撑点将是50.84，若是跌穿此处或将进一步跌至50.28。
从3月4日低点50.25开始的反弹波是因为有50.99的支撑，这道支撑点位是从1月20日低点27.10至58.37美元涨势的23.6%费波纳奇回档技术位。
重要的是，油价盘旋在约50.99才得以恢复上涨趋势。若是跌破50.25，则将确立50.99防线溃败，接下来空方目标将看向46.42。
若能升穿51.97(请参考第一个图表)，那么或将进一步上涨至52.67。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。