《技术解析》布兰特原油可能下探50.84美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月20日 - 布兰特原油已失守位于51.54美元的支撑位，可能会下跌至每桶50.84美元。

图表 tmsnrt.rs/2mKuTss

该道支撑是由下行C浪的费波纳奇123.6%预测水平所构成，也就是由1月3日高点58.37展开的假设性三浪周期的第三浪。下一个支撑点将是50.84，若是跌穿此处或将进一步跌至50.28。

从3月4日低点50.25开始的反弹波是因为有50.99的支撑，这道支撑点位是从1月20日低点27.10至58.37美元涨势的23.6%费波纳奇回档技术位。

图表tmsnrt.rs/2n55bBF

重要的是，油价盘旋在约50.99才得以恢复上涨趋势。若是跌破50.25，则将确立50.99防线溃败，接下来空方目标将看向46.42。

若能升穿51.97(请参考第一个图表)，那么或将进一步上涨至52.67。