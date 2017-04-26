《技术解析》布兰特原油可能升至阻力位52.56美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月26日 - 布兰特原油可能升至阻力位每桶52.56美元，从4月12日高位56.65美元开始的跌势或在支撑位51.59美元附近结束。
技术图： tmsnrt.rs/2p2kJao
阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03美元升至56.65美元的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。
小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。而且这可能不只是一波短暂的反弹，可能从56.65美元继续上行趋势。
若跌破51.59美元，则下看50.93美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。