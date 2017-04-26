《技术解析》布兰特原油可能升至阻力位52.56美元

(本文作者为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月26日 - 布兰特原油可能升至阻力位每桶52.56美元，从4月12日高位56.65美元开始的跌势或在支撑位51.59美元附近结束。

技术图： tmsnrt.rs/2p2kJao

阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03美元升至56.65美元的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。

小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。而且这可能不只是一波短暂的反弹，可能从56.65美元继续上行趋势。

若跌破51.59美元，则下看50.93美元。