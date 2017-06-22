《技术解析》布兰特原油可能反弹至每桶45.62美元，然后下跌

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月22日 - 据波浪型态、费波纳奇预测分析和小时图平滑异同移动平均线(MACD)显示，布兰特原油可能反弹至每桶45.62美元处的阻力位，之后重新试探44.41美元支撑位。

技术图：tmsnrt.rs/2rXaHFJ

上述阻力位和支撑位分别是下行C浪的176.4%和207%费波纳奇预测位；该浪为始于5月25日高点54.67美元的五浪周期中的第三浪。小时图MACD出现多头背离，表明空头正在将油价逼到极限，很可能会遭遇多头的突然袭击。

日线图上，油价已远远跌破46.42美元支撑位，可能会跌向下一支撑位42.74美元，后者为2016年1月20日低点27.10美元至今年1月3日高点58.37美元上行趋势的50%费波纳奇回档位。

技术图：tmsnrt.rs/2sVYOVs

波浪型态暗示油价正处于始于58.37美元的三浪周期的C浪。C浪或终结于42.94美元上方，此为100%费波纳奇预测水平。(完)