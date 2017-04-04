《技术解析》布兰特原油可能回到每桶52.79美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 在完成从3月27日低点50.03美元开始的五浪周 期后，布兰特原油期货 可能回到每桶52.79美元。 图表：tmsnrt.rs/2n626CP 分析显示，3月22日低点49.71至4月3日高点53.74这波升势的23.6%费 波纳奇回档位52.79为目标水平。 从上升通道来看，若油价跌破支撑位52.79，便可确认下方目标位在5 2.20。 阻力位在53.46，若升逾可能上看53.74或54.04，后者为1月3日高点5 8.37至49.71这波跌势的50%回档位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)