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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 10:34 BJT

《技术解析》布兰特原油可能回到每桶52.79美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月4日 - 在完成从3月27日低点50.03美元开始的五浪周
期后，布兰特原油期货       可能回到每桶52.79美元。
    
    图表：tmsnrt.rs/2n626CP  
    
    分析显示，3月22日低点49.71至4月3日高点53.74这波升势的23.6%费
波纳奇回档位52.79为目标水平。
    
    从上升通道来看，若油价跌破支撑位52.79，便可确认下方目标位在5
2.20。
    
    阻力位在53.46，若升逾可能上看53.74或54.04，后者为1月3日高点5
8.37至49.71这波跌势的50%回档位。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
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