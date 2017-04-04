《技术解析》布兰特原油可能回到每桶52.79美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月4日 - 在完成从3月27日低点50.03美元开始的五浪周 期后，布兰特原油期货 可能回到每桶52.79美元。 图表：tmsnrt.rs/2n626CP 分析显示，3月22日低点49.71至4月3日高点53.74这波升势的23.6%费 波纳奇回档位52.79为目标水平。 从上升通道来看，若油价跌破支撑位52.79，便可确认下方目标位在5 2.20。 阻力位在53.46，若升逾可能上看53.74或54.04，后者为1月3日高点5 8.37至49.71这波跌势的50%回档位。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 郑茵 审校 戴素萍)