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货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 09:26 BJT

《技术解析》布兰特原油可能回落至每桶49.94美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月15日 - 布兰特原油在每桶50.99美元面临阻力，可能回落至支撑位49.94美元。

图表：tmsnrt.rs/2qH5822

该阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至2017年1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。5月12日日线图上形成十字星，暗示多头动能消退。

油价很可能回落至49.94美元，即从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的50%回档水平。若跌破49.94美元，有可能下看47.95美元；但若升穿50.99美元，有可能上看51.93美元。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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