《技术解析》布兰特原油可能回落至每桶49.94美元

图表：tmsnrt.rs/2qH5822

该阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至2017年1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。5月12日日线图上形成十字星，暗示多头动能消退。

油价很可能回落至49.94美元，即从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的50%回档水平。若跌破49.94美元，有可能下看47.95美元；但若升穿50.99美元，有可能上看51.93美元。