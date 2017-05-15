《技术解析》布兰特原油可能回落至每桶49.94美元

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月15日 - 布兰特原油在每桶50.99美元面临阻力，可能回落至支撑位49.94美元。
该阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至2017年1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。5月12日日线图上形成十字星，暗示多头动能消退。
油价很可能回落至49.94美元，即从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的50%回档水平。若跌破49.94美元，有可能下看47.95美元；但若升穿50.99美元，有可能上看51.93美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)