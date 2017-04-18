《技术解析》布兰特原油可能在每桶55.06美元处寻获支撑

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月18日 - 布兰特原油可能在每桶55.06美元处寻求支撑，始于4月12日高点56.65美元的回调似在延续。
此次回调是由阻力位56.33美元引发，该点位是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71跌势的76.4%费波纳奇回档位。
基于这一回档位分析，油价可能会进一步跌至55.06美元。等到油价跌至该点位，将积聚起足够的上涨动能来重新试探56.33美元。
若跌破55.06美元，油价可能会跌向54.04美元，随后的跌势可能会加速。
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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