《技术解析》布兰特原油可能在每桶55.06美元处寻获支撑

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月18日 - 布兰特原油可能在每桶55.06美元处寻求支撑，始于4月12日高点56.65美元的回调似在延续。

图表：tmsnrt.rs/2oj4mDn

此次回调是由阻力位56.33美元引发，该点位是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71跌势的76.4%费波纳奇回档位。

基于这一回档位分析，油价可能会进一步跌至55.06美元。等到油价跌至该点位，将积聚起足够的上涨动能来重新试探56.33美元。

若跌破55.06美元，油价可能会跌向54.04美元，随后的跌势可能会加速。

本报导中文版本，请点击。(完)