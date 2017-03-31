《技术解析》布兰特原油可能跌向52.16-52.38区间

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月31日 - 布兰特原油在每桶53.02美元面临强劲阻力， 可能跌至52.16-52.38美元区间。 图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV 该阻力位为1月3日高位58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的38. 2%回档位。从3月27日低点50.03拉出的涨势尚未因大幅修正而打乱。当前 的阻力位可能触发一波修正。 自3月28日小时线低点51.21至3月30日高位53.10的这波涨势愈发面临 考验，表明五浪周期完成。 图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV 对该周期费波纳奇回档位的分析表明，目标区间在52.16-53.10美元 之间。只有升穿53.10美元，才能确认向54.04美元上攻的持续性(参见图 表一)。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 李爽 审校 陈宗琦)