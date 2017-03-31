《技术解析》布兰特原油可能跌向52.16-52.38区间

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月31日 - 布兰特原油在每桶53.02美元面临强劲阻力， 可能跌至52.16-52.38美元区间。 图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV 该阻力位为1月3日高位58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的38. 2%回档位。从3月27日低点50.03拉出的涨势尚未因大幅修正而打乱。当前 的阻力位可能触发一波修正。 自3月28日小时线低点51.21至3月30日高位53.10的这波涨势愈发面临 考验，表明五浪周期完成。 图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV 对该周期费波纳奇回档位的分析表明，目标区间在52.16-53.10美元 之间。只有升穿53.10美元，才能确认向54.04美元上攻的持续性(参见图 表一)。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 李爽 审校 陈宗琦)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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