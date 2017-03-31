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货币新闻 | 2017年 3月 31日 星期五 10:10 BJT

《技术解析》布兰特原油可能跌向52.16-52.38区间

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月31日 - 布兰特原油在每桶53.02美元面临强劲阻力，
可能跌至52.16-52.38美元区间。
    
    图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV
    
    该阻力位为1月3日高位58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的38.
2%回档位。从3月27日低点50.03拉出的涨势尚未因大幅修正而打乱。当前
的阻力位可能触发一波修正。
    
    自3月28日小时线低点51.21至3月30日高位53.10的这波涨势愈发面临
考验，表明五浪周期完成。
    
    图表：tmsnrt.rs/2mUqJlV
    
    对该周期费波纳奇回档位的分析表明，目标区间在52.16-53.10美元
之间。只有升穿53.10美元，才能确认向54.04美元上攻的持续性(参见图
表一)。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 李爽  审校 陈宗琦)
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