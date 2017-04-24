《技术解析》布兰特原油可能逐步升至52.56美元，之后掉头向下

(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡4月24日 - 费波纳奇回档位分析显示，布兰特原油可能缓慢升至每桶52.56美元的阻力位，之后掉头向下，跌向51.56美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2oWJVif

阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03升向4月12日高位56.65的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。

从4月20日高位53.55下跌走出五浪模型。目前的第四浪可能在52.56左右触顶，然后走势被第五浪反转。

若升破52.56美元，则上看53.34美元，若跌破51.59美元，则下看50.93.