《技术解析》布兰特原油可能逐步升至52.56美元，之后掉头向下

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡4月24日 - 费波纳奇回档位分析显示，布兰特原油可能缓慢升至每桶52.56美元的阻力位，之后掉头向下，跌向51.56美元的支撑位。
阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03升向4月12日高位56.65的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。
从4月20日高位53.55下跌走出五浪模型。目前的第四浪可能在52.56左右触顶，然后走势被第五浪反转。
若升破52.56美元，则上看53.34美元，若跌破51.59美元，则下看50.93.
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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