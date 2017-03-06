《技术解析》布兰特原油可能重探3月2日低点55.03美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月6日 - 布兰特原油可能重新下探3月2日低点55.03美元，因其未能突破阻力位55.93美元。
该阻力位是上升C浪的费波纳奇14.6%预估水准。自2016年11月14日触及的低点43.57美元开始，应该形成三浪，C浪是其中的第三浪。
C浪在关键阻力位57.43美元中断，此处是2016年8月2日低点41.51美元开始的较大一浪(C浪)的61.8%费波纳奇水准。
基于上述分析，布兰特原油可能进一步小跌至54.39美元，然后要么继续跌向51.35美元，要么恢复涨势迈向57.43美元。
如果向上突破55.93美元，可能进一步涨至57.26美元(参见第一个图表)。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。