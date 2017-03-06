《技术解析》布兰特原油可能重探3月2日低点55.03美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月6日 - 布兰特原油可能重新下探3月2日低点55.03美元，因其未能突破阻力位55.93美元。

图表：reut.rs/2lumcWw

该阻力位是上升C浪的费波纳奇14.6%预估水准。自2016年11月14日触及的低点43.57美元开始，应该形成三浪，C浪是其中的第三浪。

C浪在关键阻力位57.43美元中断，此处是2016年8月2日低点41.51美元开始的较大一浪(C浪)的61.8%费波纳奇水准。

图表：reut.rs/2lQhFtH

基于上述分析，布兰特原油可能进一步小跌至54.39美元，然后要么继续跌向51.35美元，要么恢复涨势迈向57.43美元。