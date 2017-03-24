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货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 10:40 BJT

《技术解析》布兰特原油可能重新测试50.97美元阻力位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
 人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月24日 - 布兰特原油期货       可能重新测试每桶50.
97美元阻力位，若突破这道阻力，可能升至下一道阻力位51.75美元。
    
    图表： tmsnrt.rs/2mxL0Od 
    
    这两道阻力分别是由1月3日高点58.37美元下滑至3月22日低点49.71
美元跌势的14.6%与23.6%费波纳奇回档位所构成。
    
    尽管走势疲弱，不过目前从49.71美元开始的反弹似乎是逆跌势而动
，有效支撑与阻力分别位于50.32美元与50.97美元。
    
    下行趋势由三浪所推动。对C浪目标位的费波纳奇预测分析证实，C浪
已经结束，因其未能跌破49.72美元的161.8%水平。
    
    若跌破50.32美元，可能进入下方的49.02-49.72美元区间。
        
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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