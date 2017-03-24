《技术解析》布兰特原油可能重新测试50.97美元阻力位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月24日 - 布兰特原油期货 可能重新测试每桶50. 97美元阻力位，若突破这道阻力，可能升至下一道阻力位51.75美元。 图表： tmsnrt.rs/2mxL0Od 这两道阻力分别是由1月3日高点58.37美元下滑至3月22日低点49.71 美元跌势的14.6%与23.6%费波纳奇回档位所构成。 尽管走势疲弱，不过目前从49.71美元开始的反弹似乎是逆跌势而动 ，有效支撑与阻力分别位于50.32美元与50.97美元。 下行趋势由三浪所推动。对C浪目标位的费波纳奇预测分析证实，C浪 已经结束，因其未能跌破49.72美元的161.8%水平。 若跌破50.32美元，可能进入下方的49.02-49.72美元区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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