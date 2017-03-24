《技术解析》布兰特原油可能重新测试50.97美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月24日 - 布兰特原油期货 可能重新测试每桶50. 97美元阻力位，若突破这道阻力，可能升至下一道阻力位51.75美元。 图表： tmsnrt.rs/2mxL0Od 这两道阻力分别是由1月3日高点58.37美元下滑至3月22日低点49.71 美元跌势的14.6%与23.6%费波纳奇回档位所构成。 尽管走势疲弱，不过目前从49.71美元开始的反弹似乎是逆跌势而动 ，有效支撑与阻力分别位于50.32美元与50.97美元。 下行趋势由三浪所推动。对C浪目标位的费波纳奇预测分析证实，C浪 已经结束，因其未能跌破49.72美元的161.8%水平。 若跌破50.32美元，可能进入下方的49.02-49.72美元区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)