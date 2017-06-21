《技术解析》布兰特原油可能重新试探每桶46.20美元阻力位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月21日 - 布兰特原油或将重新测试每桶46.20美元的阻力位，若突破可能会升向下一个阻力位46.67美元。
这两道阻力位分别是下行C浪的161.8%和150%费波纳奇预测位；该C浪为始于5月25日高点54.67美元的五浪周期中的第三浪。小时图平滑异同移动平均线(MACD)出现多头背离，表明这一浪将结束。
即便日线图上油价跌穿46.42美元的关键支撑位，也不能确定该合约是否会进一步跌至42.74美元，后者为2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元上行趋势的50%费波纳奇回档位。
该支撑位引发油价在5月5日强劲反弹。如果该支撑位这次失守，则将大为出乎意料。若升至46.80美元，或将意味着跌破46.42美元是虚假的，上行目标将为50.99美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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