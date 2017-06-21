《技术解析》布兰特原油可能重新试探每桶46.20美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月21日 - 布兰特原油或将重新测试每桶46.20美元的阻力位，若突破可能会升向下一个阻力位46.67美元。

技术图：tmsnrt.rs/2tr0lQ3

这两道阻力位分别是下行C浪的161.8%和150%费波纳奇预测位；该C浪为始于5月25日高点54.67美元的五浪周期中的第三浪。小时图平滑异同移动平均线(MACD)出现多头背离，表明这一浪将结束。

即便日线图上油价跌穿46.42美元的关键支撑位，也不能确定该合约是否会进一步跌至42.74美元，后者为2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元上行趋势的50%费波纳奇回档位。

技术图：tmsnrt.rs/2sRt9EE

该支撑位引发油价在5月5日强劲反弹。如果该支撑位这次失守，则将大为出乎意料。若升至46.80美元，或将意味着跌破46.42美元是虚假的，上行目标将为50.99美元。(完)