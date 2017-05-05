版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 5日 星期五 09:27 BJT

《技术解析》布兰特原油在弱势反弹后，可能进一步跌至46.42美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月5日 - 费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货在疲弱反弹后，可能进一步下跌至46.42美元。

图表：tmsnrt.rs/2pezVyD

该分析是基于始于2016年1月20日低位27.10美元至1月3日高位58.37美元的上行趋势。其显示油价已跌破23.6%的回档支撑位50.99美元。

根据该分析的下一道支撑位将在46.42美元。在油价跌破3月22日低位49.71美元后，该目标位已获确认。目前的下行趋势似乎由另一组费波纳奇回档分析所控制。

该组回档分析是更短的上行趋势，由2016年8月2日低位41.51美元至58.37美元所构成。这表明初步支撑位在61.8%回档位47.95美元，这可能引发小幅向49.94美元回升。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐