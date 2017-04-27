《技术解析》布兰特原油在51.30-52.32美元区间摸索方向

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透新加坡4月27日 - 布兰特原油技术面似乎在每桶51.30-$52.32区间呈现中性，脱离此区间的话将可指引出未来方向。
阻力位和支撑位分别位于1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪的61.8%和50%费波纳奇回档位。
若是跌破51.30美元，将下探50.03；如果升破52.32，则上看53.34美元。在此区间盘整得越久，越有可能升破52.32。
如果下跌至51.10美元，那么可能也将确认失守下方的51.30，目标价看向50.03美元。
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(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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