《技术解析》布兰特原油在51.30-52.32美元区间摸索方向

路透新加坡4月27日 - 布兰特原油技术面似乎在每桶51.30-$52.32区间呈现中性，脱离此区间的话将可指引出未来方向。

图表：tmsnrt.rs/2oNKUi9

阻力位和支撑位分别位于1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪的61.8%和50%费波纳奇回档位。

若是跌破51.30美元，将下探50.03；如果升破52.32，则上看53.34美元。在此区间盘整得越久，越有可能升破52.32。

如果下跌至51.10美元，那么可能也将确认失守下方的51.30，目标价看向50.03美元。

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