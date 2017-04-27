版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 27日 星期四 10:04 BJT

《技术解析》布兰特原油在51.30-52.32美元区间摸索方向

路透新加坡4月27日 - 布兰特原油技术面似乎在每桶51.30-$52.32区间呈现中性，脱离此区间的话将可指引出未来方向。

图表：tmsnrt.rs/2oNKUi9

阻力位和支撑位分别位于1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪的61.8%和50%费波纳奇回档位。

若是跌破51.30美元，将下探50.03；如果升破52.32，则上看53.34美元。在此区间盘整得越久，越有可能升破52.32。

如果下跌至51.10美元，那么可能也将确认失守下方的51.30，目标价看向50.03美元。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐