《技术解析》布兰特原油在51.54-52.67美元区间呈中性格局

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡3月10日 - 布兰特原油看来呈现中性，位在51.54-52.67美元区间，惟突破区间才能厘清下一步走向。

技术图：tmsnrt.rs/2lJd28Q

从1月3日高点58.37美元开始料出现三波周期，上述区间由向下的第三波C波的123.6%和100%费波纳奇预测位构成。

若向上突破52.67美元，可能带动上攻到53.32-53.80美元区间，然而此趋势似乎朝向下档，因52.67美元的阻力之前，还有另一道阻力位52.72美元。后者为2016年11月14日低点43.57美元至58.37美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。

此外，若C波走势完成，油价可能接近51.54美元，形成稳固的底部后再上涨。

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