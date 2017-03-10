《技术解析》布兰特原油在51.54-52.67美元区间呈中性格局

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡3月10日 - 布兰特原油看来呈现中性，位在51.54-52.67美元区间，惟突破区间才能厘清下一步走向。
从1月3日高点58.37美元开始料出现三波周期，上述区间由向下的第三波C波的123.6%和100%费波纳奇预测位构成。
若向上突破52.67美元，可能带动上攻到53.32-53.80美元区间，然而此趋势似乎朝向下档，因52.67美元的阻力之前，还有另一道阻力位52.72美元。后者为2016年11月14日低点43.57美元至58.37美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。
此外，若C波走势完成，油价可能接近51.54美元，形成稳固的底部后再上涨。
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(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。