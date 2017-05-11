《技术解析》布兰特原油将测试每桶50.99美元的阻力

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月11日 - 布兰特原油料将测试每桶50.99美元的阻力，若能升破此处将上看下一道阻力51.93美元。
第一道阻力是2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。与此同时，当前的反弹受到从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的回档位所控制。38.2%回档水平51.93美元构成第二道阻力。
这波反弹其实是一次朝向27.10美元升起的趋势线回跌，暗示目标价约为51.93美元。价格若从当前水平下滑可能将局限在49.72-49.94美元区间，此区间是由5月9日高点和上述较短趋势的50%回档位所构成。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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