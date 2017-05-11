《技术解析》布兰特原油将测试每桶50.99美元的阻力

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月11日 - 布兰特原油料将测试每桶50.99美元的阻力，若能升破此处将上看下一道阻力51.93美元。

图表 tmsnrt.rs/2q4PrQE

第一道阻力是2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。与此同时，当前的反弹受到从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的回档位所控制。38.2%回档水平51.93美元构成第二道阻力。

这波反弹其实是一次朝向27.10美元升起的趋势线回跌，暗示目标价约为51.93美元。价格若从当前水平下滑可能将局限在49.72-49.94美元区间，此区间是由5月9日高点和上述较短趋势的50%回档位所构成。