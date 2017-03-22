《技术解析》布兰特原油或企稳在约50.84美元，然后弹升至51.54美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月22日 - 据波浪形态和费波纳奇预测分析，布兰特原油可能在每桶50.84美元左右的支撑位企稳，然后将弹升向51.54美元的阻力位。

图表tmsnrt.rs/2n5IP15

上述支撑及阻力点位分别是下跌C浪的138.2%和123.6%费波纳奇预测水平，C浪是假设从1月3日高点58.37美元开始的三浪周期的第三浪。

C浪曾被位于50.99美元的支撑位打断，该点位是从2016年1月20日低点27.10至58.37美元升势的23.6%费波纳奇回档位。

图表tmsnrt.rs/2mqWd2M

根据此回档分析，油价或将小幅升至53.80美元。从包含三浪在内的反弹波浪结构来看(参见第一个图表)，有进一步弹升的迹象。周二的下滑可能是由第二浪b浪所推动。

C浪还没有向51.97-52.67美元区间发展。若跌破50.84美元，可能将下探至49.72-50.28美元区间。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)