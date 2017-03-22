《技术解析》布兰特原油或企稳在约50.84美元，然后弹升至51.54美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月22日 - 据波浪形态和费波纳奇预测分析，布兰特原油可能在每桶50.84美元左右的支撑位企稳，然后将弹升向51.54美元的阻力位。
上述支撑及阻力点位分别是下跌C浪的138.2%和123.6%费波纳奇预测水平，C浪是假设从1月3日高点58.37美元开始的三浪周期的第三浪。
C浪曾被位于50.99美元的支撑位打断，该点位是从2016年1月20日低点27.10至58.37美元升势的23.6%费波纳奇回档位。
根据此回档分析，油价或将小幅升至53.80美元。从包含三浪在内的反弹波浪结构来看(参见第一个图表)，有进一步弹升的迹象。周二的下滑可能是由第二浪b浪所推动。
C浪还没有向51.97-52.67美元区间发展。若跌破50.84美元，可能将下探至49.72-50.28美元区间。
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(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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