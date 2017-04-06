《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
这一上行趋势与之前始于1月3日高点58.37美元的三浪周期相对。波浪理论暗示，此次上行趋势可能最终升至57.45美元，为本轮三浪周期第二浪B浪的最高点。
对本轮周期的费波纳奇回档位分析显示，强阻力位在61.8%回档位55.06美元。该点位触发了当前的回调。分析还显示，支撑位在54.04美元，若跌破该点位可能会跌至53.50美元，后者为趋势线支撑位。
若进一步跌破53.50美元可能最终到达53.02美元附近。而如果突破55.06美元，则确认上行趋势会延续至56.33美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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