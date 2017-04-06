《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。

图表：tmsnrt.rs/2p30MNI

这一上行趋势与之前始于1月3日高点58.37美元的三浪周期相对。波浪理论暗示，此次上行趋势可能最终升至57.45美元，为本轮三浪周期第二浪B浪的最高点。

对本轮周期的费波纳奇回档位分析显示，强阻力位在61.8%回档位55.06美元。该点位触发了当前的回调。分析还显示，支撑位在54.04美元，若跌破该点位可能会跌至53.50美元，后者为趋势线支撑位。

若进一步跌破53.50美元可能最终到达53.02美元附近。而如果突破55.06美元，则确认上行趋势会延续至56.33美元。