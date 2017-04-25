《技术解析》布兰特原油或升向52.56美元的阻力位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月25日 - 鉴于布兰特原油已在51.59美元寻获支撑，有可能升至每桶52.56美元的阻力位。
阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03美元升向4月12日高位56.65美元的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。
若跌至51.40美元，可能确认51.59美元失守；则将测试50.93美元的下道支撑。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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