《技术解析》布兰特原油或升向52.56美元的阻力位

(本文作者为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月25日 - 鉴于布兰特原油已在51.59美元寻获支撑，有可能升至每桶52.56美元的阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2pZIbq1

阻力位和支撑位分别为3月27日低点50.03美元升向4月12日高位56.65美元的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。

从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。

若跌至51.40美元，可能确认51.59美元失守；则将测试50.93美元的下道支撑。