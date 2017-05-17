《技术解析》布兰特原油或回撤至49.41美元

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月17日 - 布兰特原油期货未能突破52.51美元的阻力，可能折返至每桶49.41美元。
该关键阻力是1月3日高点58.37美元至5月5日低点46.64这波下行趋势的50%费波纳奇回档位。在49.41和51.12美元的前两道阻力未能阻止布兰特原油自46.64美元的反弹之势后，该关键阻力对触发修正走势起到很大作用。
小时图波浪型态显示已完成三浪周期。
该周期的费波纳奇回档分析表明目标区间为48.93-49.64美元，由61.8%和50%回档位构成。突破51.76美元或导向升入52.21-52.63美元区间。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)