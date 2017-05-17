《技术解析》布兰特原油或回撤至49.41美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月17日 - 布兰特原油期货未能突破52.51美元的阻力，可能折返至每桶49.41美元。

图表：tmsnrt.rs/2qps3NY

该关键阻力是1月3日高点58.37美元至5月5日低点46.64这波下行趋势的50%费波纳奇回档位。在49.41和51.12美元的前两道阻力未能阻止布兰特原油自46.64美元的反弹之势后，该关键阻力对触发修正走势起到很大作用。

小时图波浪型态显示已完成三浪周期。

图表：tmsnrt.rs/2pUzE3s

该周期的费波纳奇回档分析表明目标区间为48.93-49.64美元，由61.8%和50%回档位构成。突破51.76美元或导向升入52.21-52.63美元区间。(完)