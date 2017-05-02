《技术解析》布兰特原油或在51.30美元附近企稳

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月2日 - 费波纳奇回档分析显示，布兰特原油期货可能在每桶51.30美元支撑位附近企稳，之后重探阻力位52.32美元。

图1：tmsnrt.rs/2oRKtaT

该支撑位和阻力位分别是1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪(C浪)的61.8%和50%费波纳奇回档位。

油价从4月27日低点50.45美元强劲反弹，并在同日形成长影锤形线，这表明C浪或已完成，抑或第一部分已完成。

图2：tmsnrt.rs/2p2MxIZ

在阴阳烛图表(K线图)中，锤形线之前先有白色蜡烛。这两种烛柱图的组合代表强烈的多头反转讯号。

若跌跛51.30美元(见图1)，则下看50.59美元。