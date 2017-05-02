《技术解析》布兰特原油或在51.30美元附近企稳

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月2日 - 费波纳奇回档分析显示，布兰特原油期货可能在每桶51.30美元支撑位附近企稳，之后重探阻力位52.32美元。
该支撑位和阻力位分别是1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪(C浪)的61.8%和50%费波纳奇回档位。
油价从4月27日低点50.45美元强劲反弹，并在同日形成长影锤形线，这表明C浪或已完成，抑或第一部分已完成。
在阴阳烛图表(K线图)中，锤形线之前先有白色蜡烛。这两种烛柱图的组合代表强烈的多头反转讯号。
若跌跛51.30美元(见图1)，则下看50.59美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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