《技术解析》布兰特原油或将上看57.19美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月7日 - 布兰特原油料将再度上探阻力位每桶56.33美元，且很有可能攻破该水位，向下个阻力位57.19美元进一步上涨。

图表：tmsnrt.rs/2niFU8P

这两道阻力分别为1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%和86.4%费波纳奇回档位。

长远看，布兰特原油会再度上探关键阻力位57.36美元，即始于2016年8月2日低点41.51美元升势的61.8%费波纳奇预估位。

图表：tmsnrt.rs/2nQnhoW

这次，布兰特原油可能成功攻破该阻力位，继续向61.10美元上涨。