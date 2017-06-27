《技术解析》布兰特原油或将在三个月后涨向50.99美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月27日 - 根据波浪型态和费波纳奇比率分析，布兰特原油期货或下滑至每桶42.94美元，之后将逆转跌势并在三个月后涨向50.99美元。

技术图1：tmsnrt.rs/2sgkAhE

布兰特原油正处于C浪，该浪为始于1月3日高点58.37美元的三浪周期中的第三浪。费波纳奇预测位分析显示，支撑位在44.54美元，此为86.4%费波纳奇预测位，此位暂时阻止了这波C浪，并触发了一波反弹。

C浪可能最终达到42.94美元。下行通道预示着目标位在相近水位。同时，始于58.37美元的跌势已受到一系列费波纳奇回档位的控制；这些是自2016年1月20日低位27.10美元涨至58.37美元升势的费波纳奇回档位。

基于此分析，预计布兰特原油将跌至42.74美元，此为50%回档位，因其已跌破38.2%回档位46.42美元。

长期来看，始于58.37美元的跌势或已受(b)浪驱动，此为始于27.10美元的反弹三浪周期中的第二浪。

技术图2：tmsnrt.rs/2sKTHG4

此浪或将在窄幅支撑区间41.89-44.68美元内终结，该区间由始于2012年3月高位128.40美元至27.10美元跌势的14.6%费波纳奇回档位、以及始于2008年7月高位147.50美元至27.10美元跌势的14.6%费波纳奇回档位构成。之后，一波强势(c)浪将开始驱动布兰特原油涨向55.51美元。

这一看涨前景仅仅基于对从147.50美元到27.10美元的八年熊市周期的设想。

若跌破42.74美元(参看技术图1)，则可能进一步跌向39.05美元；若涨破46.42美元，则涨势可能止于47.42美元。(完)